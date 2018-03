Moinho do Fidalgo em Paço dos Negros inscrito nos Moinhos Abertos 2018

O Moinho do Fidalgo, localizado na localidade de Paço dos Negros, irá estar aberto para visitas nos próximos dias 7 e 8 de abril, o enquadrado na iniciativa nacional “Dia dos Moinhos Abertos”. A iniciativa nacional começou em 2006 e desde 2014 que a Academia Itinerarium XIV da Ribeira de Muge lhe dá corpo em Paço dos Negros no Moinho do Fidalgo.

Tendo em conta a proximidade ao dia 9 de abril, em que se assinala neste ano o centenário da Batalha de La Lys, a exposição temática durante o moinho aberto terá como título “100 Anos da Batalha de La Lys – Influências da 1.ª Guerra Mundial na Freguesia da Raposa”. Tendo em conta que todo o vale do médio curso da Ribeira de Muge, onde se insere a Raposa, Paço dos Negros e Marianos que eram uma única freguesia à época, a exposição trará informações sobre os soldados que participaram neste evento bélico naturais desta freguesia e moradores não só nestas aldeias como em vários casais bordejam a ribeira.

A par desta exposição, e além da normal visita ao moinho e às suas tecnologias e maquinarias, o evento contará como a presença de José João Pais, que vai proferir a palestra “Recordando a batalha de La Lys. 9 de abril de 1918”.

Dia 7 de abril, Sábado

15.00h – Descerramento do Cartaz Oficial dos Moinhos Abertos 2018

15.00h – Inauguração da Exposição no Moinho.

15.00h às 18.00h – Moinho Aberto.

Dia 8 de abril, Domingo

15.00h às 18.00h – Moinho Aberto.

15.30h – Palestra “Recordando a batalha de La Lys. 9 de abril de 1918” com José João Pais.

Momento cultural com declamação de “Versos” alusivos à 1.ª Guerra Mundial.