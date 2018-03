Mico da Câmara Pereira apresenta “Sessão de Fados e Outras Canções” em Almeirim

Mico da Câmara Pereira apresenta o espetáculo “Sessão de Fados e Outras Canções”, no próximo dia 7 de abril pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim.

Os bilhetes estão disponíveis na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou pode reservar através do email actividadesculturais@cm-almeirim.pt ou do número 243 594 107.

Mico da Câmara Pereira, pertence a uma família de referência no meio do Fado e ao longo de vários anos correu o mundo inteiro com este género musical. Antes e durante alguns anos dedicou-se à música Popular Portuguesa. Tem 3 CD’s editados sendo eles “À Sombra da Lua”, “Por Viver Assim” e “A Tua Voz é Saudade”.

Em 2012, Mico, comemorou os 25 anos de música. Para celebrar, apresentou o concerto no Cinema S. Jorge em Lisboa, a que chamou “25 Anos a Comunicar”. Concerto este que durante esse ano e até ao Verão de 2013 andou por todo o País. Em 2016 lançou o seu último trabalho, desta vez de fado, dedicado à sua Mãe, a que deu o nome “A Tua Voz é Saudade”.

Retratando em todos os momentos o seu percurso de vida e a sua carreira de músico. No final de setembro de 2017, celebrou esta já longa carreira de músico profissional com um concerto que deu o nome “30 anos de carreira”. Reuniu muitos convidados em palco no Salão Preto e Prata do Casino Estoril tendo tido lotação esgotada. Continua a percorrer todo o País com o concerto a que dá o nome “Fados e Outras Canções”. Concerto esse que é uma “viagem” aos 30 anos do músico que vale a pena acompanhar.