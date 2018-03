Desativado Plano Especial de Emergência para Cheias no Tejo

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém emitiu um comunicado no sábado, 23 de março, onde informa que devido à tendência de descida do caudal do rio Tejo e às condições meteorológicas para os próximos dias, decidiu desativar o Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo que tinha sido ativado no passado dia 10 de Março.

Segundo o CDOS, as barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas, no conjunto, valores de caudal médio de cerca de 300 metros cúbicos por segundo, estando atualmente apenas submerso o caminho municipal designado por Estrada dos Lázaros, no concelho da Golegã.

O CDOS de Santarém afirma que continua a monitorizar a situação hidrológica na bacia do Tejo com o apoio técnico da Associação Portuguesa do Ambiente, da Associação de Regantes do Sorraia e da EDP Produção, e o acompanhamento dos serviços municipais de Proteção Civil, das corporações de bombeiros e restantes agentes de Proteção Civil.