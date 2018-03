U. Almeirim: Paulo, Agostinho, André e Comissão Administrativa … Almeirinense antecipa tudo o que pode acontecer esta noite

O ponto três da ordem de trabalhos da Assembleia Geral desta segunda-feira, dia 26, é um dos mais importante para os sócios do U. Almeirim. E mesmo para os atuais orgãos sociais.

Desde sexta-feira que se realizaram várias reuniões com cariz formal e outras apenas conversas e o Jornal O Almeirinense sabe que:

André Mesquita, mesmo saindo da liderança da direção, quer ficar a ser o principal responsável pelo futebol sénior, mas admite continuar como comissão administrativa até final da temporada. Esta ideia ganhou ainda mais força depois da vitória ao Fazendense.

Até porque ou outros dois cenários cairam: Agostinho Fernandes, que foi lançado como possível candidato por André Mesquita, considera que não pode nesta fase avançar e Paulo Marques não teve apoios internos. O responsável pela comunicação disponibilizou-se para ser candidato, mas os atuais dirigentes não consideraram o seu nome suficientemente forte para avançar.

Recorde-se que os sócios do U. Almeirim vão estar reunidos em Assembleia Geral no próximo dia 26 de março no Estádio D. Manuel

de Mello em Almeirim.

Nesta Assembleia Geral estão agendadas ainda os pontos:

1 – Apresentação, discussão e aprovação das contas, referentes ao exercício do ano 2017;

2 – Proposta para sócios beneméritos

3 – Eleição dos corpos sociais

4 – Outros assuntos de interesse