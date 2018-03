Socialistas reunidos nas Fazendas de Almeirim

A Comissão Organizadora do Congresso organizou, no dia 10 de março, as eleições federativas nas quais foram eleitos, Antonio Gameiro para um novo mandato como Presidente da Federação, com 88,69% dos votos expressos por todos os militantes e, Mara Lagriminha para Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas com 94,79% dos votos das militantes.

Este sábado realiza-se o 18.º Congresso Federativo em Fazendas de Almeirim com os 209 delegados e delegadas a sufragar as estratégias políticas e eleger os restantes órgãos federativos.

O Congresso realiza-se no Centro Cultural das Fazendas a partir das 10h.