Jogo grande este domingo: O Almeirinense junta os dois treinadores

Este domingo há jogo grande em Almeirim, no Estádio D. Manuel de Mello. Quando o relógio marcar 15h será dado o apito inicial para o derby U. Almeirim – Fazendense na jornada 22 do Campeonato Distrital da 1.ª divisão.

É o segundo jogo do novo treinador do U. Almeirim, Mário Nélson que ao nosso jornal disse esperar “que seja um bom jogo de futebol, que eleve e valorize tanto o concelho de Almeirim como o futebol distrital. Que os adeptos apoiem as suas equipas, que os treinadores, jogadores e diretores se respeitem,e que no final ganhe a melhor equipa e que a melhor equipa seja a do U.Almeirim”.