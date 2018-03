Já decorre o 3º Congresso de Inovação Social e Envelhecimento da RUTIS

O 3º Congresso de Inovação Social e Envelhecimento organizado pela Rede de Universidades Seniores (RUTIS) já está a decorrer no Cine Teatro de Almeirim.

O evento conta com a presença do catalão Josep d’ Marti (Espanha), uns dos maiores especialistas internacionais em lares de idosos, realização de um showcooking, apresentação do projeto desportivo sénior do SL Benfica, Coaching social, debates sobre empreendedorismo e sobre o mercado de inovação.

A inciativa decorre durante toda esta sexta-feira, 23 de março.