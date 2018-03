Concelho de Almeirim fora do aviso laranja. Espera-se uma Páscoa molhada

O concelho de Almeirim está fora do aviso laranja mas pode contar com chuva já a partir desta sexta-feira e até ao próximo domingo 25 de março, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Esta situação de mau tempo deve-se à passagem da depressão “Hugo”, que está centrada a noroeste do arquipélago dos Açores e em deslocamento para leste.

Já a partir de sexta, dia 23 março, o concelho de Almeirim vai contar com uma baixa nas temperaturas máximas, ocorrência de chuva e aguaceiros e vento moderado de norte e oeste, esta previsão mantém-se até domingo, 25 de março.

Na próxima semana a partir de quinta-feira, 29 de março, o mau tempo estará de volta com a ocorrência de de aguaceiros que se devem manter ao final da semana. Perspetiva-se uma época de Páscoa molhada no concelho.

De acordo com o IPMA, a depressão “Hugo” afetará de forma mais direta o norte de Espanha e o aviso laranja emitido pelo instituto para sete distritos do continente, com Santarém de fora, deve-se à previsão de ondulação a rondar os 5 a 6 metros, podendo atingir os 10/12 metros de altura máxima. O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Segundo o IPMA, as temperaturas no concelho de Almeirim vão rondar os seis e oitos graus celsius de mínima e os 16 e os 19 graus celsius de máxima.