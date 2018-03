U. Almeirim vai a eleições

Os sócios do U. Almeirim vão estar reunidos em Assembleia Geral no próximo dia 26 de março no Estádio D. Manuel

de Mello em Almeirim.

Nesta Assembleia Geral estão agendadas ainda os pontos:

1 – Apresentação, discussão e aprovação das contas, referentes ao exercício do ano 2017;

2 – Proposta para sócios beneméritos

3 – Eleição dos corpos sociais

4 – Outros assuntos de interesse

André Mesquita, atual presidente, poderá apresentar recandidatura embora tenha admitido em dezembro de 2016 assumir outras funções.