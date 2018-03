Projeto “Kelembra” 2018 na Escola Básica Canto do Jardim

Os alunos da Escola Básica Canto do Jardim participaram na passada quarta feira, dia 20 de março, no projeto “Kelembra” do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal.

Durante a atividade, que promove e passa a mensagem às novas gerações que serão os novos cuidadores da doença alzheimer, foram entregues certificados e prémios de participação aos alunos e foram ainda destacadas duas alunas com prémio de vencedor: um livro.

Este projeto do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal tem como parceiros a Câmara Municipal de Almeirim e o Agrupamento de Escolas de Almeirim. Os prémios e certificados de participação foram oferecidos pela Câmara Municipal de Almeirim.

A atividade terminou com um lanche partilhado no refeitório da Escola Básica Canto do Jardim, onde houve também um bolo para os alunos.

Veja a fotogaleria: