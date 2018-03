Quem é Nuno Belchiorinho?

O médico Nuno Belchiorinho abriu o consultório e respondeu a perguntas que pouco estão relacionadas com a área profissional. Vamos conhecer aqui o outro lado do dentista.

Se lhe pedissem que se apresentasse, o que diria sobre o Nuno Belchiorinho?

O Nuno é um homem simples, que se sente abençoado por ter uma família feliz, por fazer aquilo que gosta e por ter bons amigos.

Quando era criança dizia que queria ser médico ou outra profissão?

Quando era criança pensava ser veterinário mas mais tarde mudei de ideias por influência de um tio licenciado em Medicina na Universidade de Coimbra.

Tinha pavor de dentistas?

Não, nunca tive medo de dentistas.

Quem trata dos seus dentes?

Sou tratado por uma colega, a Drª Maria Allen. Foi a minha madrinha de curso quando estudava na faculdade. Ainda hoje trabalhamos juntos e somos grandes amigos.

Como foi a sua infância?

Tive uma infância muito feliz, até aos 10 anos vivi em Mora, no Alentejo, terra dos meus avós maternos. Saía de casa ao amanhecer e só voltava para as refeições. Os dias eram passados a jogar à bola, a andar de bicicleta, à pesca, a montar a cavalo, trepar às árvores, etc.

Num regresso mais pormenorizado ao passado. Sabe andar de bicicleta? E saltar a um muro? Sabe jogar jogos tradicionais? Lembra-se da última vez que jogou?

Ando desde pequeno de bicicleta. Ultimamente não tenho andado muito, mas costumava sair com um grupo de amigos aos fins de semana. Chegávamos a fazer 100 kms. Quanto a saltar ao muro, eu já saltei várias vezes e, caso for necessário, salto novamente. Jogava bastante em criança jogos tradicionais. A última vez que joguei foi numa festa de aniversário há cerca de dois anos.

Em casa é o único homem. Isso é uma vantagem ou desvantagem?

Não considero vantagem nem desvantagem. Somos uma família muito unida e sabe bem ser mimado pelas mulheres da casa.

Sabe cozinhar? O Quê?

Gosto de cozinhar, especialmente nas férias. Tenho jeito para os grelhados; em relação aos doces, aprendi a fazer a sericaia com o meu pai.

Qual o último livro que leu?

O último livro que li foi um romance de Mia Couto: Venenos de Deus, Remédios do Diabo.

E o último filme?

Ultimamente tenho visto mais séries. A última que vi foi a Narcos, sobre a vida de Pablo Escobar.

O gosto pelos cavalos vem de onde?

O cavalo sempre foi um animal que me fascinou. Adoro montar a cavalo, são raros os dias que não monto. Costumo dizer que são o meu psiquiatra.

E pegar um toiro? Tem medo?

Não tenho medo mas tenho respeito. Em brincadeira com uns amigos já peguei um novilho e uma vaca.

À lupa

Nome: Nuno Miguel Velez Grifo Belchiorinho

Data de Nascimento: 09/12/1969

Estado Civil: Casado

Habilitações literárias: Licenciado em Medicina Dentária pela Universidade de Coimbra

Filhos: duas filhas: a artista da casa, a Maria, com 15 anos e a caloira de medicina, a Marta, com 18 anos.