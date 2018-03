Queda de granizo e aviso amarelo para madrugada de sábado no concelho de Almeirim

O tempo já começou a dar sinais do agravamento das condições meteorológicas que estão para chegar. Esta manhã já foi possível vislumbrar durante cerca de cinco minutos uma queda intensa de granizo e trovoada. Apesar da intensidade do granizo não há, para já, registo de danos no concelho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa para o agravamento das condições meteorológicas e decretou aviso amarelo para o concelho de Almeirim devido à ocorrência de chuva forte entre as 3h e as 7h da manhã de sábado, 17 de março.

Prevê-se ainda para esta sexta-feira períodos de céu muito nublado, bem como aguaceiros que poderão ser pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

A chuva não vai dar tréguas e deve manter-se pelo menos até próxima segunda-feira, 19 de março. As temperaturas máximas devem rondar os 14 e os 17 graus celsius e as mínimas vão variar entre os 7 e os 9 graus celsius.