Autarquia de Almeirim realiza sessões de esclarecimento sobre a prevenção contra incêndios florestais

O município de Almeirim vai realizar entre o próximo dia 12 e 14 de março, várias sessões de esclarecimento sobre a prevenção contra incêndios florestais à população das várias freguesias do concelho de Almeirim.

Estas sessões visam essencialmente fornecer informação à população sobre as medidas a tomar na prevenção dos incêndios florestais, limpeza dos terrenos confinantes a edifícios isolados e junto dos aglomerados populacionais, informação sobre as multas que serão aplicadas em caso de incumprimento e ainda informação sobre os períodos críticos dos incêndios florestais. Para além destas sessões a autarquia almeirinense vai também distribuir flyers com toda a informação disponível sobre os incêndios e a sua prevenção.

Até ao momento, a GNR de Almeirim já notificou 48 proprietários de terrenos e a autarquia apontou mais 26 casos em incumprimento. Os locais que mais preocupam as autoridades são Paço dos Negros, Marianos, Fazendas de Almeirim e Raposa.

No início de abril, o município vai contratar um equipa de sapadores para proceder à limpeza dos terrenos notificados e que não procederam à limpeza devida.

Sessões de esclarecimento:

Marianos: 12 de março, 19h, a escola de Marianos. Paço dos Negros: 12 de março, 21h, Associação Cultural e Desportiva de Paço dos Negros. Benfica do Ribatejo: dia 13 de março, 19h, Junta de Freguesia. Fazendas de Almeirim: 13 de março, 21h, no Centro Cultural. Raposa: 14 de março, 19h, Junta de Freguesia. Almeirim: 14 de março, 21h, Salão Nobre da Câmara Municipal.