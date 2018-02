O mais recente trabalho de Cristina Branco já saiu

O novo álbum de Cristina Branco saiu na sexta-feira, 23 de fevereiro, no mesmo dia em que Cristina Branco atuou na Casa da Cultura de Ílhavo. Até maio, a embaixadora portuguesa do “fado-jazz” tem agendados mais de 30 concertos, mas só cinco acontecem em solo português entre eles a 15 maio Teatro Tivoli e 23 maio Casa da Música no Porto. De resto há ainda concertos em Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Lituânia.

Ainda na primeira semana de fevereiro o Teatro de La Ville, em Paris, esgotou para vera almeirinense Cristina Branco. A cantora de “Menina” levou consigo algumas canções do novo disco, “Branco”, e os restos imortais dos anteriores.

Cristina Branco em declarações disse recentemente à Blitz que “Dá-me a sensação de que fiz tudo ao contrário. Sou mais jovem hoje do que há 20 anos”.