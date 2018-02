Concelho de Almeirim gera nove novas empresas em janeiro

O concelho de Almeirim criou nove novas empresas no mês de janeiro, segundo dados da Nersant, acompanhando a tendência do distrito que viu surgir novas 143 sociedades.

Ainda quanto à localização do investimento, referência para o concelho de Ourém, com 23 sociedades criadas, Benavente, com 12 e Salvaterra de Magos, com 10. Apenas a um dígito, seguem-se os concelhos de Almeirim e Torres Novas, com 9 sociedades criadas cada um, Cartaxo, com 8 sociedades criadas e Abrantes e Coruche, com 7 sociedades criadas em cada um dos concelhos. Tomar criou 6 sociedades, Rio Maior, 5, e Chamusca, Entroncamento e Golegã, 3 sociedades cada concelho.

Ferreira do Zêzere criou duas sociedades no concelho em janeiro, sendo que no final da tabela, com apenas uma única sociedade criada, ficaram os concelhos de Alpiarça, Constância, Mação, Sardoal e Vila Nova da Barquinha. Alcanena não criou, no período analisado, nenhuma sociedade. Santarém mantêm- se no topo da tabela com 31 novas empresas.

Quanto ao CAE das sociedades criadas, destaque para a Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) (10), Manutenção e reparação de veículos automóveis (6), Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos (5), Transportes rodoviários de mercadorias (5), Outras atividades de consultoria par a os negócios e a gestão (5), Comércio por grosso não especializado (4), Atividades de mediação imobiliária (4), Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. (4), Atividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório (4), Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (3), Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco (3), Restaurantes tipo tradicional (3), Atividades de programação informática (3), Atividades de engenharia e técnicas afins (3), Atividades das agências de viagem (3) e Outras atividades de saúde humana, (3).