Equipas do concelho tropeçam na aproximação ao líder

O Fazendense e o União de Almeirim não foram além do empate na 16ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão de Santarém. O União de Almeirim recebeu os Empregados do Comércio e o Fazendense deslocou-se a Riachos.

O União de Almeirim, que vinha de uma série de três vitórias consecutivas, não foi capaz de vencer o último classificado com o resultado final a fixar-se no zero a zero.

O Fazendense esteve a vencer o Atlético Riachense por duas bolas no decorrer da segunda parte da partida mas acabou por ceder o empate a duas bolas já perto do final do encontro. Benny e Tiaguinho foram os autores dos golos dos charnecos.

Apesar dos empates, as duas equipas do concelho de Almerim seguem a par do U. Tomar nas posições de topo do campeonato. A formação de Mação segue isolada na liderança do campeonato.