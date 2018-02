Dezenas de jovens passam Carnaval a jogar hóquei

O Hóquei Clube Os Tigres organiza, neste fim de semana, o 4.º torneio de Carnaval com a presença de cerca de 250 atletas nos escalões de Benjamins, Escolares,Sub-13, Sub-15 e em representação de equipas de norte a sul do pais.

A organização promete que estes dois dias estão a ser repletos de muito hóquei em patins e com a habitual animação destes torneios, em que mais importante que os resultados desportivos, está o convívio entre os jovens no seu processo de crescimento.

Depois do sucesso na jornada inaugural, o Pavilhão Alfredo Calado volta a encher-se de alegria com as finais agendadas para as 18h.