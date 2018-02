Novo parque com 80 lugares nos antigos celeiros da EPAC (VÍDEO)

O novo parque de estacionamento criado nos antigos celeiros da EPAC já está aberto. A autarquia não organizou uma festa para a inauguração até porque faltam ainda concluir alguns detalhes.

A demolição dos antigos celeiros começou em maio de 2016 e prolongou-se por junho, uma vez que foi necessário recorrer a equipas especializadas dada a existência de fibrocimento.

Nesta obra vai ainda ser aumento o pavilhão Alfredo Calado, nova entrada do pavilhão e reformulação do estacionamento ai existente.

Em aberto está também a reformulação do cruzamento com a Av. 25 de abril e a possibilidade de colocação de uma rotunda, que não é para já. No imediato é a disponibilização de 80 lugares de estacionamento numa zona com muito trânsito.