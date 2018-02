NERSANT esclarece nova norma no âmbito da segurança e saúde no trabalho

Entre fevereiro e março, vai ser publicada a ISO 45001, a nova norma internacional dos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, que irá substituir a OHSAS 18001.

Com o objetivo de esclarecer as empresas sobre a norma e respetivo processo de migração, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a SGS Portugal, vai realizar um seminário na Startup Santarém, no dia 27 de fevereiro. A nova norma fornecerá uma estrutura que permitirá às organizações identificar e reduzir os seus riscos ao nível da segurança e saúde no trabalho (SST), reduzir o potencial de acidentes e auxiliar na conformidade com requisitos legais e outros requisitos. A ISO 45001 irá, assim, substituir a OHSAS 18001, dispondo as organizações certificadas por esta última, de um período de migração. Cientes da necessidade de adaptação, a NERSANT e a SGS Portugal vão realizar na Startup Santarém, no dia 27 de fevereiro, pelas 14h30, um seminário subordinado ao tema “ISO 45001 vs OHSAS 18001”, com o intuito de partilhar informação relevante sobre esta nova norma e processo de migração.

Na sessão, será abordada a estrutura da norma e alinhamento com o anexo SL, o enquadramento e consulta da ISO 45001, a coordenação da segurança nas atividades de subcontratados e prestadores de serviços e seu enquadramento na norma bem como a migração para a mesma. Haverá espaço para dúvidas da plateia. O seminário inicia com a receção aos convidados pelas 14h15 e tem hora prevista de término às 17h30. As empresas associadas da NERSANT com quota regularizada beneficiam de inscrições gratuitas na sessão (no máximo dois participantes por empresa). As empresas não associadas têm um custo de participação de 150 euros (valor isento de IVA).

As empresas interessadas em participar nesta sessão, poderão efetuar a sua inscrição online no menu agenda do portal da associação empresarial, em www.nersant.pt. Mais informações poderão ser obtidas junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através do e-mail dame@nersant.pt ou 249 839 500.