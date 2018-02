U. Almeirim e Fazendense vencem e aproximam-se do líder

O União de Almeirim e a Associação Desportiva Fazendense venceram o Cartaxo e Caixeiros, respetivamente, em jogos a contar para a 15ª jornada da 1ª divisão do campeonato distrital de Santarém.

Um golo de Tiago Dias e dois de Marco Neves garantiram a vitória por 3-0 frente ao cartaxeiros. O jogo foi realizada no Cartaxo devido à alteração de campo de jogo na primeira volta.

O Fazendense trouxe os três pontos da Ribeira de Santarém com uma vitória por 2-1. Os golos de Peralta e Vanylson garantiram a vitória aos charnecos.

A derrota da equipa de Mação por 1-0 contra Abrantina faz com que as equipas do concelho de Almeirim estejam mais próximas do primeiro lugar.