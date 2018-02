Diogo Soares e Nuno Menino, ambos do Futalmeirim, foram convocados para o treino que se realizou no passado dia 1 de fevereiro no Pavilhão Municipal de Benfica do Ribatejo.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futsal Masculino Sub-16, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 2 a 5 de abril de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em São João da Madeira (Aveiro).