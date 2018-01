Almeirim de novo da rota da Taça da Liga

O Sporting levou a melhor no clássico com o FC Porto, no desempate por grandes penalidades (4-3), após igualdade sem golos nos 90 minutos, e juntou-se ao Vitória de Setúbal na final da Taça da Liga.

Márcio Sampaio, O treinador almeirinense que integra a equipa técnica do Sporting, partilhou no final do jogo uma imagem no relvado e mostrou a satisfação pelo apuramento para a final.

Recorde-se que o ano passado, o Moreirense ganhou a Taça da Liga e na viagem de regresso ao norte almoçou no Restaurante O Forno, em Almeirim.