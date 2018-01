Ministro promove segurança rodoviária em Almeirim

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, presidiu ontem, dia 23 de janeiro, à cerimónia de apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Protocolo para a Promoção da Segurança Rodoviária na Lezíria do Tejo, celebrado com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

A cerimónia teve lugar na CIMLT, contou ainda com a presença dos Secretários de Estado da Proteção Civil e das Autarquias Locais e de cerca de meia centena de convidados, nomeadamente da área da Proteção Civil e das Forças de Segurança.