Histórico: Fazendense ao nível dos grandes colossos

No final da jornada 14 da primeira divisão da Associação de Santarém, o Fazendense fez história.

A equipa de Gonçalo Carvalho venceu o Samora Correia e fechou um ciclo de um ano sem derrotas em casa.

“Fruto do nosso trabalho diário, da competência de todos os intervenientes no clube, da mentalidade da equipa e da qualidade inerente”, referiu o técnico a O Almeirinense. Nesta fase, o Mação lidera com 35 pontos, U. Tomar e Fazendense estão em segundo com 27 e U. Almeirim tem 26.



O Fazendense o último jogo que perdeu em casa foi com o Coruchense por 3-1.