Atletas de Almeirim entre os 13 melhores do país

Na tarde de Sábado, nos 1500 m, a Lara correu a distância em 4’56,87, ficando no 10º lugar. Esta marca passa a constituir um novo recorde pessoal em pista coberta.

Durante os dias de 20 e 21 de Janeiro, decorreu em Pombal o Campeonato Nacional de Sub-20.Em representação da Associação 20 kms de Almeirim estiveram presentes Lara Ribeiro (800 m e 1500 m) e Gonçalo Muidine (Lançamento do Peso 6 kg).Na manhã de domingo, agora nos 800 m, a atleta ficou no 18º lugar com 2’23,94.

O Gonçalo no lançamento do peso, alcançou a marca de 11,14 m ficando no 13º lugar da classificação geral.