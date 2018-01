Em 2009 não servia para o U. Almeirim … agora chega à primeira Liga

O Paços de Ferreira anunciou, esta sexta-feira, que João Henriques é o novo treinador dos castores, sucedendo no cargo a Petit, que deixou o banco após o empate caseiro com o Portimonense.

Aos 45 anos, João Henriques irá assumir a primeira aventura no principal escalão do futebol português, deixando o Leixões, primeiro como adjunto e depois como treinador principal, no 4.º lugar da Liga 2, a seis pontos da liderança.

Entre 2008/2009 e até final do ano de 2009, João Henriques dirigiu a equipa de futebol sénior do U. Almeirim mas depois acabou por sair quando alguns jogadores acusaram o presidente e a direcção de os ter burlado, passando-lhes cheques que depois comunicou ao banco que se tinham transviados. Tudo isto aconteceu com Faustino Ferreira à frente do clube unionista.

Mesmo assim e numa nota “a massa associativa do União de Almeirim ainda recorda com saudade as épocas de 2008/2009 e 2009/2010 com o Mister João Henriques ao leme da equipa sénior”.

O U. Almeirim dá também parabéns ao treinador João Henriques.