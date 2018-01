U. Almeirim reforça-se com Ricardo Henriques

Ricardo Henriques, médio de 25 anos, proveniente do GD Coruchense, a militar no Campeonato de Portugal, onde esta época já marcou por quatro vezes em nove jogos é o mais recente reforço do U. Almeirim.

O atleta disse estar “extremamente feliz pelo regresso à competição e logo, a um clube com os pergaminhos do União de Almeirim, permitindo que possa dar continuidade ao seu percurso como jogador”.

Formado nas escolas do SL Cartaxo, Ricardo Henriques apresenta-se agora às ordens do treinador Pedro Cunha, com efeitos imediatos e pronto para lutar pela camisola.