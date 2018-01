Centro de Saúde de Almeirim não prolonga horário, mas reforça meios

Considerando que se iniciou o período sazonal de maior ocorrência de casos de gripe, o Agrupamento de Centros de Saúde da Leziria decidiu fazer alguns acertos no funcionamento dos centros de saúde.

No caso de Almeirim, o Centro de Saúde continua a funcionar até às 20h mas entre as 18h e as 20h o funcionamento destina-se só a casos de Gripe.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) através do seu presidente, Luís Pisco, anunciou o reforço do alargamento do horário dos centros de saúde durante a semana e ao fim de semana. Este alargamento reforçado vai vigorar no período de 06 a 28 de janeiro. No entanto na lista disponibilizada no sitio na internet, não há qualquer referência a Almeirim.

Em horário alargado durante a semana vão funcionar 35 centros de saúde, ao sábado 47 e ao domingo 37, segundo o presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo que, em declarações aos jornalistas, apresentou o “reforço dos centros de saúde”, tendo em conta o período de inverno e o esperado pico da gripe.

A ARSLVT reforça que aos primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), através do número 808242424.

Tenha acesso aos locais de atendimento e respetivo alargamento dos horários dos Cuidados de Saúde Primários da Região de Lisboa e Vale do Tejo aqui: ARSLVT_-_Locais_atendimento_CSP_PC_Inverno_-_06.01a_28.01.2018

A ARSLVT dá assim continuidade ao compromisso de melhorar a resposta assistencial aos seus 3,6 milhões de utentes. A missão da Instituição passar por garantir, à população da região Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde.