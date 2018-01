Taça de Portugal: HC “Os Tigres” recebe OC Barcelos

Depois de vencer a Juv. Azeitonense na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, “Os Tigres” recebem no dia 10 de fevereiro, o Óquei Clube de Barcelos nos 16 avos de final da prova.

O sorteio realizado esta segunda-feira, 8 de janeiro, na sede da Federação Portuguesa de Patinagem, ditou que Almeirim recebe um grande do hóquei nacional, no mesmo fim de semana do Torneio de Carnaval, organizado pela equipa almeirinense.

O OC Barcelos é o quinto classificado da 1ª divisão nacional de hóquei em patins. “Os Tigres” seguem no terceiro posto da segunda divisão nacional zona sul.

Jogos dos 16 avos da Taça de Portugal: