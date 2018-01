CVR TEJO organiza curso de vinhos em Almeirim

A CVR Tejo, com sede em Almeirim, vai organizar mais um curso de vinhos Nível II no próximo sábado, 20 Janeiro. O curso é direcionado aos profissionais da área e tem a duração de cerca de oito horas.

Esta excelente oportunidade para aprender mais sobre a paixão do vinho será lecionada pelo Enólogo Mário Louro, um dos especialistas mais entendidos sobre o mercado vitivinícola em expansão.

O curso será realizado na sede da CVR TEJO, localizada na Rua de Coruche, em Almeirim, e tem um custo total de 55 euros com almoço incluído. As inscrições são limitadas e deve enviar para o email: p.mateiro@cvrtejo.pt .

A CVR TEJO é um organismo de natureza associativa de direito privado sem fins lucrativos e com carácter inter-profissional. As suas funções são as de controlo, certificação, fiscalização e promoção dos vinhos sujeitos a Indicação Geográfica (D.O. e I.G)