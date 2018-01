Junta de Almeirim já abriu na nova loja da Rua de Coruche

Os serviços da Junta de Freguesia de Almeirim já mudaram, provisoriamente, para as novas instalações na Rua de Coruche. A mudança de instalações deve-se à deslocalização do Tribunal de Almeirim para o espaço que até agora era a sede deste órgão autárquico.

O novo espaço conta com uma sala para o espaço de atendimento e administrativo, uma sala de reuniões, gabinete do presidente, sala de arquivo e copa. O Presidente da Junta de Almeirim, Joaquim Catalão, garante que apesar de ser um local mais pequeno que o anterior “é o ideal para funcionar sem qualquer tipo de constrangimento”. Em relação às acessibilidades, o autarca afirma que a junta ganhou mais estacionamento porque tem “dois estacionamentos a cerca de 50 metros e quando ocorrer a mudança do tribunal teremos ainda mais”, concluí.

Esta é a quinta mudança de instalações da sede da Junta de Freguesia para um novo local mas não vai ficar por aqui, visto estar prevista a mudança, depois de remodelado, para o edifício onde funciona o Tribunal de Almeirim, que é propriedade da Junta.

A loja onde está provisoriamente a Junta de Freguesia será posteriormente adquirida pela Câmara Municipal de Almeirim para abrir com outros serviços.

Recorde-se que no final de 2015, o executivo da Câmara Municipal de Almeirim aprovou por unanimidade a compra do edifício onde estava Junta de Freguesia e decidiu alugá-lo ao Ministério da Justiça para as instalações do Tribunal.

A autarquia já tinha aprovado um empréstimo de 240 mil euros para a compra do imóvel e no início de novembro de 2015 aprovou a compra do espaço, com todo o executivo a votar favoravelmente. Com esta compra e mudança resolve-se a falta de condições do Tribunal e evita-se a deslocalização do Tribunal para outro local fora do concelho.