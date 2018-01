Chuva e frio de volta a partir de sexta-feira

A chuva e o frio estão de volta ao concelho de Almeirim. A precipitação volta em força já na próxima quinta-feira e as temperaturas mínimas baixam entre seis e dez graus celsius a partir de sexta-feira, 5 de janeiro.

Esta previsão deve-se à à passagem de uma superfície frontal fria, prevendo-se períodos de chuva por vezes forte nos dias 4 e 5 de janeiro e entre 9 e 11 de janeiro. A ocorrência de granizo e trovoada é uma possiblidade devido às condições atmosféricas. Estas condições meteorológicas deverão prolongar-se até sábado, 6 de janeiro, esperando-se condições atmosféricas idênticas a partir terça-feira, 9 de janeiro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3º e os 7º celsius e as máximas entre os 12º e os 15º celsius. O vento será moderado a forte de sudoeste, soprando muito forte com rajadas até 90 km/h nas terras altas. Após a passagem da superfície frontal o vento roda para o quadrante oeste, tornando-se forte no litoral, com rajadas até 80 km/h.