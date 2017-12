BTT: 20 kms domina Gala de fecho da época

No passado dia 2 de dezembro, decorreu no Cine Teatro de Almeirim a cerimónia de entrega dos prémios da época de 2017, atribuídos pela Associação de Ciclismo de Santarém, onde foram entregues os prémios da Taça Regional de Estrada, da Taça Regional de XCO, da Taça Regional de Maratonas, do Troféu Open Meia-maratona de Santarém/Pódio Bikeshop, bem como de Campeões Regionais de Estrada e XCO e ainda uma homenagem aos Campeões Nacionais filiados na associação.

Do total de prémios entregues durante a cerimónia, 27 foram atribuídos a atletas da equipa 20 kms Almeirim/Restaurante “O Forno”, sendo que 16 foram relativos à Taça Regional de XCO, cinco à Taça Regional de Estrada, três à Taça de Maratonas, três ao Troféu Open Meia-maratona e ainda dois atletas que obtiveram o título de Campeões Regionais XCO e um que obteve o título de Campeão Nacional de Contra Relógio.

“Nenhuma vitória é fruto do acaso, pelo contrário, é fruto de muito empenho, de muito trabalho e de muito esforço por parte de cada atleta e da equipa em conjunto, durante muitos meses, e como tal, desta vez o empenho, o trabalho e o esforço dos atletas foi recompensado com o lugar mais alto do pódio, tendo a equipa de Competição dos 20kms de Almeirim alcançado o 1º lugar na Taça Regional de XCO e a Escola o 2º lugar na Taça Regional de XCO”, destacam os responsáveis do clube.

Nesta Taça (XCO) foram entregues vários prémios, distribuídos pelos três primeiros classificados das várias categorias, na vertente masculina e feminina, sendo que 8 deles ficaram na Escola de BTT dos 20 kms de Almeirim: Simão Pombas e Bárbara Cunha (Benjamins) – 2º lugar, Sofia Kuzyk (Benjamins) – 3º lugar; Pavlo Kuzyk (Iniciados) – 1º lugar; Rodrigo Barradas (Iniciados) -3º lugar; Duarte Galvão (Infantis) e Maria Leonor Caniço (Infantis) – 2º lugar. Foram ainda entregues 6 prémios à Equipa de Competição: João Macedo (Cadetes) e Andreia Silva (Cadetes) – 2º lugar; David Alves (Júnior) – 3º lugar e Ana Fernandes (Júnior) – 1º lugar; Paulo Cassaca (Master 40) – 2º lugar.

No que diz respeito aos Campeões Regionais, foram entregues aos atletas João Macedo e Andreia Silva os respetivos títulos de Campeão Regional de XCO, na categoria de Cadetes.

Na Taça Regional de Estrada foram entregues prémios aos três primeiros classificados das várias categorias, masculinos e femininas, sendo que quatro desses prémios foram atribuídos a atletas dos 20 kms de Almeirim: Andreia Silva (Cadete F) – 1º lugar; Ana Fernandes (Júnior) – 2º lugar; Luís Ferreira (sub23) – 1º lugar e Vítor Graça (Master 60) – 3º lugar. Ainda na vertente estrada, mas desta vez a nível nacional, o atleta João Macedo subiu ao lugar mais alto do pódio, tendo alcançado o título de Campeão Nacional de Contra Relógio.

Relativamente às Maratonas, foram entregues aos atletas dos 20 kms de Almeirim três prémios distribuídos pelas categorias: João Paulos (Master 30) – 1º lugar; Lina Vicente (Master F) – 2º lugar e Ana Veríssimo (Master F) – 3º lugar.

No que diz respeito ao Troféu Open Meia-maratona de Santarém/Pódio Bikeshop, os atletas dos 20kms de Almeirim conquistaram três prémios: David Alves (Sub 18) – 2º lugar; Ricardo Ramalho (Sub 23) – 2º lugar e Paulo Cassaca (Veteranos B) – 1º lugar.

A Associação premiou ainda seis atletas que se destacaram nos campeonatos nacionais em 2017, sendo que um deles foi João Macedo, atleta dos 20 Kms pela sua vitória na prova de contra relógio de cadetes.