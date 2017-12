Ano novo, Junta de Freguesia “nova”

Os serviços da Junta de Freguesia de Almeirim vão mudar de local no início de 2018 para a Rua de Coruche, provisoriamente.

No final de 2015, o executivo da Câmara Municipal de Almeirim aprovou por unanimidade a compra do edifício onde está ainda a Junta de Freguesia e decidiu aluga-lo ao Ministério da Justiça para as instalações do Tribunal.

A autarquia já tinha aprovado um empréstimo de 240 mil euros para a compra do imóvel e no inicio de novembro de 2015 aprovou a compra do espaço, com todo o executivo a votar favoravelmente.

Com esta compra e mudança resolve-se a falta de condições do Tribunal e evita-se a deslocalização do Tribunal para outro local.

No futuro, a junta de freguesia vai mudar-se para o espaço onde funciona atualmente o tribunal, que é propriedade da Junta.