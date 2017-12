Com o natal vem também a chuva no concelho de Almeirim

A chuva estará de regresso ao concelho de Almeirim a partir do próximo dia 24 de dezembro, véspera de Natal mantendo-se até sexta-feira da próxima semana. Até lá são esperadas temperaturas baixas mas com sol.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos dias 22 e 23 o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com condições para formação de neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas vão rondar os 4 graus celsius de temperatura mínima e os 17 de máxima.