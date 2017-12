União de Almeirim apresenta novo treinador

Rui Martins é o novo treinador da equipa de Benjamins Sub 11 do União Futebol Clube de Almeirim. O treinador foi apresentado esta terça-feira, 19 de dezembro, pelo clube almeirinense.

O treinador de 28 anos, natural do Cartaxo, tem já um longo historial na modalidade, tendo passado por todos os escalões de formação do ACR Vale da Pedra e do SL Cartaxo. Nos últimos anos tem-se dedicado ao treino, tendo passado por todos os escalões de futebol 7, e sido inclusive coordenador do futebol de formação do ACR Vale da Pedra. Foi ainda recentemente treinador adjunto da equipa sénior do GD Pontével.

Rui aceita agora um novo desafio, face à ausência prolongada por motivos pessoais, do até agora treinador André Risso. O clube de Almeirim não deixou de desejar “uma recuperação e todo o sucesso do mundo, por ser como é e pelo que deu ao clube, quer como jogador, quer como treinador”.

Rui Martins orientou já esta terça-feira, o treino da equipa numa passagem de testemunho com tanto de emocional, como de divertida.