“Torneio de Almeirim é um dos torneios importantes que se realiza de norte a sul do país”, diz Presidente da Federação

Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol, esteve em Almeirim no Torneio da Sopa de Pedra organizado pela Associação 20 kms de Almeirim.

O líder federativo disse que a O Almeirinense que “são momentos muito importantes, conseguimos juntar centenas de jovens de várias idades e também de várias regiões do país, num misto de convívio, de partilha, de competitividade. No fundo é um bocadinho disto que estamos a falar no andebol de formação, importa juntar equipas e experiências de vários pontos do país numa lógica de competição, de melhoria de cada equipa, por si só, mas também de partilha, diversão e convívio. Nós temos defendido sempre isso, nomeadamente no que são os encontros nacionais de minis, bambis, de iniciados, que tem muito essa lógica de convívio e diversão também, numa modalidade que é a segunda com o maior número de federados no país, isso é, naturalmente, um orgulho”, sustente.

Miguel Laranjeiro não teve dúvidas em afirmasr que “a realização em Almeirim deste torneio já vai na quarta edição, é um dos torneios importantes que se realiza de norte a sul do país e é com muito gosto que estou mais uma vez aqui presente”.

“Nós estamos a trabalhar ao nível da visibilidade, digamos, do que é o primeiro patamar, com o canal de televisão, nomeadamente, com a TVI 24, para colocar jogos quer da seleção nacional, quer de campeonato nacional da primeira divisão. Mas isso é uma determinada dimensão, outra é o que decorre destas realizações, há muita gente, centenas de pessoas voluntárias que não recebem nada, que fazem no anonimato o seu trabalho, mas que têm um papel fundamental na alegria, aliás, esta sessão de encerramento é prova disso na alegria de centenas de jovens e por outro lado, em simultâneo, na prática da atividade física e do desporto e, no nosso caso, do andebol”, concluiu.

A direcção da secção de andebol dos 20 Kms de Almeirim, agradeceu os que tornaram possível este evento. Com votos que para o ano o torneio seja considerado referencia nacional para todos os clubes, técnicos e colaboradores.

“Que o investimento que esta a ser feito na formação de jovens seja uma parte integrante da sua formação física e educativa de modo a contribuir para o seu êxito pessoal e escolar, e que os clubes tenham direito a retorno do seu trabalho. A decisão tomada em 26.10.2016, no suprimento das transferências de atletas formados pelos clubes, será com certeza uma forte machadada na formação”, critica o clube.

Infantis femininos

4o classificado – Clube Desportivo Escolar – Boa Água Andebol

3o classificado – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo

2o classificado – Associação 20 Km Almeirim

1o classificado – Associação Recreativa Porto Alto

Infantis masculinos

6o classificado – Andebol Clube Costa Doiro/ Marcela Propriedades

5o classificado – 3 A – Associação de Andebol de Almeirim

4o classificado – Centro de Solidariedade Social Pinhal de Frades

3o classificado – Clube Futebol Sassoeiros

2o classificado – Nucleo Andebol Redondo

1o classificado – Ginasio Andebol Portalegre

Iniciados femininos

5o classificado – Associação 20 Km Almeirim

4o classificado – Clube Andebol Salvaterra Magos

3o classificado – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo

2o classificado – Núcleo Antigos Amigos do Liceu Passos Manuel

1o classificado – Grupo Desportivo Recreativo Quinta Nova

Iniciados masculinos

5o classificado – Clube Recreativo Bairro Janeiro

4o classificado – Clube Futebol Sassoeiros

3o classificado – Grupo Desportivo Recreativo Quinta Nova

2o classificado – Centro de Solidariedade Social Pinhal de Frades

1o classificado – Andebol Clube Costa Doiro/ Marcela Propriedades

Juvenis masculinos

4o classificado – Nucleo Andebol Redondo

3o classificado – Cruz Malta Andebol Clube

2o classificado – Andebol Clube Costa Doiro/ Marcela Propriedades

1o classificado – Grupo Futebol Empregados do Comércio