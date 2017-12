Tigres empata nos Açores

O Hóquei Clube “Os Tigres” não foi além do empate por 3-3 frente ao Candelária SC, este sábado, 16 de dezembro. O ponto conquistado pelos almeirinenses mantém a equipa no Top 5 do campeonato nacional da 2ª divisão zona sul de hóquei em patins.

O principal destaque da equipa foi Anderson Luís que protagonizou um hat-trick no jogo. O HC “Os Tigres” segue agora na quinta posição do campeonato com um total de 13 pontos, menos três que o líder AJ Salesiana.

O próximo jogo realiza-se a 23 de dezembro no pavilhão ABC, frente ao A Alcobacense CD.