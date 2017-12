Almeirinense já conhece adversário na Liga dos Campeões de Juniores

O Sporting do almeirinense Daniel Bragança vai defrontar o campeão em título da UEFA Youth League, os austríacos do Salzburgo, no play-off de acesso aos oitavos de final, ditou o sorteio da prova europeia de juniores.

Depois de terem sido segundos no grupo D, atrás do Barcelona, os leões vão defrontar, em jogos a disputar em 6 e 7 de fevereiro de 2018, o campeão do ano passado, que na final bateu o Benfica.

O Salzburgo apurou-se para esta fase no “caminho dos campeões”, o que lhe permite jogar a eliminatória em casa, à semelhança de Ajax, Brodarac, Inter Milão, Krasnodar, Molde, Nitra e Zeljeznicar.