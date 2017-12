Concelho de Almeirim sem recolha do lixo durante a quadra festiva

O concelho de Almeirim terá a recolha de resíduos sólidos urbanos condicionada durante as épocas festivas de natal e passagem de ano. O município de Almeirim avisou ainda para a suspensão da recolha do lixo nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e ainda no dia 1 de janeiro de 2018.

Os serviços de higiene da Câmara Municipal de Almeirim, à semelhança dos anos anteriores, não vão fazer a recolha de lixos domésticos, o que leva a autarquia a pedir aos munícipes para que nestes períodos não seja colocado o lixo junto dos contentores, quando estes já estão cheios.

