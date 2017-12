CRIAL mostra trabalho à comunidade

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se anualmente a 3 de dezembro. Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Este ano e por decisão das Plataformas Supra Concelhias do Médio e Leziria Tejo, comemorou-se com a envolvência de todos os stake holders que atuaram no território, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na semana de 3 a 7 de dezembro.

Objetivo do evento passava pela integração e o respeito pela diferença. O evento sob o tema “Todos temos um Dom” foi assinalado durante essa semana, permitindo assim uma participação mais alargada de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência.

Nuno Alves, Professor de Educação Fisíca e Coordenador do Centro de Recursos e Inclusão, descreveu as várias atividades que os utentes têm e até o exemplo da parceria com o Almeirinense foi revelado: “A venda do jornal, é uma parceria entre o CRIAL e o jornal local “O Almeirinense”, teve início este ano também, foi uma proposta do jornal, as receitas da venda revertem para o CRIAL e a venda de rua faz-se quinzenalmente quando o jornal sai”.

No Desporto, na última concentração que fizemos a nível de desporto escolar em foram convidamos a escolas a irem ao CRIAL fazer judo. A nível do Teatro, uma parceria entre o CRIAL e o agrupamento de escolas de Fazendas de Almeirim, teve início este ano, com três clientes que vão ao centro escolar das Fazendas de Almeirim. O ensaio é feito uma vez por semana, a peça que estão a ensaiar é o “Auto da Barca do Inferno” e vai ser apresentada, em princípio, no segundo período deste ano letivo.

O trabalho da mecânica é feito na oficina da Câmara Municipal de Almeirim, portanto a parceria é com a Câmara, teve início o ano passado, com um cliente também que faz três horas diárias, tem uma compensação monetária que reverte para o próprio cliente e ele faz trabalho de ajudante de mecânica.

Agora na farmácia. O trabalho na farmácia também com um cliente, é uma parceria estabelecida com a farmácia Mendonça, inicio em 2016, com quatro horas diárias, tem uma compensação monetária que também reverte para o cliente.

“Termino referindo que estas práticas trazem benefícios para os clientes especialmente na motivação, na atenção, na concentração, socialização, sentido de responsabilidade, reconhecimento social e também para a comunidade, pela tolerância, pelo respeito, pela aceitação, a igualdade, a solidariedade, a cooperação e isto chamamos inclusão”, concluiu.

Veja aqui a fotoreportagem da Rita Valério.