Chispe com Feijão Branco

Ingredientes:

Feijão branco – 5dl

Toucinho entremeado – 150g

Orelha de porco – 500g

Chispe de porco – 600g

1 morcela

1 chouriça

2 ossos de porco

1 couve lombarda

4 batatas

Modo de preparação:

Tem-se o feijão branco demolhado de véspera. Levam-se a cozer numa panela com água o feijão, os enchidos, o toucinho, a orelha, o chispe e os ossos de porco. Os enchidos devem ser espetados com palitos de madeira para não rebentarem.

Retiram-se as carnes à medida que forem cozendo. Depois de tudo cozido e de se terem retirado todas as carnes, juntam-se ao caldo a couve cortada às tiras e as batatas aos quadradinhos. Entretanto cortam-se as carnes em pedaços mais pequenos.

Quando a couve e as batatas estiverem cozidas, introduzem-se novamente as carnes, deixando ao lume só o tempo suficiente para as carnes aquecerem e as batatas acabarem de cozer.