Câmara investe mais de um milhão de euros para substituir seis mil luminárias por LED’s no concelho de Almeirim

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim aprovou, por unanimidade, em Reunião de Câmara esta segunda-feira, 4 de dezembro, a substituição de seis mil luminárias de iluminação pública por tecnologia LED.

Esta medida vai abranger todo o concelho de Almeirim e terá um investimento de mais de um milhão e cem mil euros através da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A Autarquia de Almeirim já tinha efetuado uma pequena experiência com cerca de 600 luminárias, na cidade de Almeirim, para perceber se um investimento mais avultado teria um resultado positivo nas contas do consumo energético. A primeira experiência com resultados muito positivos com esta tecnologia LED aconteceu com a iluminação rodoviária, onde foi constatada uma redução em cerca de 90% do consumo de energia elétrica.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, acredita que esta é uma boa medida para “de uma vez por todas mudarmos toda a iluminação do concelho para iluminação led.”

A Central de Compras Electrónicas da CIMLT é um projeto inovador da comunidade que tem como objetivos reduzir custos de contratação aos onze munícipios associados. Esta plataforma dá a possibilidade às autarquias de obter poupanças e níveis de qualidade que sozinhos não iriam adquirir através da negociação de bens e serviços. Este serviço da CIMLT oferece aos municípios poupanças entre 5% e os 35% no preço final.