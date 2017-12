Frio fica até quinta e chuva regressa na sexta

Nos primeiros quatro dias desta semana, de 4 a 7 de dezembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta que as temperaturas mínimas vão ser de 1 e 2 graus centígrados e as máximas de 15 e 16 graus.

Na sexta feira, dia 8, as temperaturas vão subir um pouco, vão estar 6 graus centígrados de temperatura mínima e as temperaturas máximas entre os 16 e 19 graus centígrados.

Podemos esperar alguma precipitação para sexta feira e domingo, dias 8 e 10 de dezembro.

Em termos globais, as temperaturas mínimas baixaram em todo o território e Almeirim não foge à regra.