Candidaturas ao Programa “365 Alentejo-Ribatejo” já arrancaram

A Entidade Regional de Turismo, em parceria com a Agência Regional de Promoção Turística e o Turismo de Portugal, lançou no passado dia 1 de dezembro, o “365 Alentejo-Ribatejo”, um programa que visa a construção e promoção de um calendário anual de eventos consistente e coerente, tanto numa perspetiva geográfica como temporal.

Destinado a eventos organizados pelas autarquias ou pelos agentes e empresas culturais e turísticas que operam nos 58 municípios do território mediante candidatura o programa “365 Alentejo-Ribatejo” destina-se a iniciativas de caráter cultural, desportivo, natureza e ou aventura e com relevância para os mercados português e estrangeiro, para além de privilegiar a aposta na identidade e no património cultural e natural e a promoção de consumos e práticas amigas do ambiente.

O “365 Alentejo-Ribatejo” pretende, acima de tudo, apoiar a promoção e divulgação dos eventos estruturantes que são realizados nos destinos, dando uma maior notoriedade junto dos vários segmentos dos mercados nacional e internacional e, consequentemente, alavancar o número de visitas ao território ao longo do ano.

Os interessados podem consultar o regulamento e os documentos de candidatura nos sites www.visitalentejo.pt e www.visitribatejo.pt.

As candidaturas estão abertas até ao dia 31 de Dezembro de 2017.