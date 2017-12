Vitória coloca U. Almeirim no segundo lugar. Fazendense continua invicto no campeonato

A goleada do União de Almeirim sobre o Riachense, coloca o clube de Almerim no segundo posto da primeira divisão do campeonato distrital de Santarém. À décima jornada, o Fazendense colocado na quarta posição, continua sem derrotas após ceder um empate na deslocação a Amais de Baixo.

O hat-trick de Bruno Conduto conduziu a uma vitória larga do União de Almeirim que acabou por vencer por 5-1, com Luís Carlos e Marco Oliveira a marcarem os restantes tentos.

Tiaguinho garantiu o golo dos charnecos frente ao Amiense, uma deslocação historicamente difícil.

Na campeonato distrital da 2ª divisão, o Benfica do Ribatejo voltou a jogar após a saída Filipe Rego. A equipa agora comandada por Hugo Vieira não foi além do empate a uma bola, frente ao Benavente.