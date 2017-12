Mudança – 15 de novembro

A chegada de um ano novo é inevitavelmente uma fase de mudança e de reformulação de objetivos. É isso que vamos fazer no Jornal O Almeirinense. Teremos de procurar ser mais atrativos para os nossos leitores, perceber que este meio está sempre em constante mudança e não podemos parar no tempo.

A internet está em crescendo, mas os nossos leitores no papel são ainda a nossa mola real. Digo ainda e repito, esperando que este ainda se prolongue no tempo por muitos e muitos anos. Sou dos que acreditam que o papel não acabará, mas terá que se readaptar. É isso que procuraremos fazer em 2018 com algumas mudanças que vamos fazer. Ainda é cedo para as revelar, mas podemos dar conta que a 1 de janeiro vai perceber que haverá novas formas de abordagem e novos conteúdos.

Agora que fechamos o ciclo das autárquicas 2017, não seria justo da minha parte não fazer uma referência pública ao Miguel Dias. É um jovem com enorme qualidade que ajudou a engrandecer o nosso jornal. Obrigado é pouco para lhe agradecer tudo o que fez connosco.

Voltamos em 2021.

Gostaria de pedir desculpas à família de Adelino Novais Branco pela gralha na última edição. Foi sem intenção, mas não custa reconhecer o erro.

Valter Madureira