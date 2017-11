Quinta do Casal Branco abraça mais uma causa solidária

“O Livro de Receitas – Cozinhar é um modo de Amar!” estará disponível a partir da próxima semana na Loja da Adega da Quinta do Casal Branco

O valor da venda irá contribuir para que mais e mais crianças moçambicanas tenham acesso a refeições escolares diárias. Ajude a ajudar.

Recorde-se que a Quinta do Casal Branco está a festejar os 200 anos e são mais de 1100 hectares de terreno e uma tradição agrícola e vitivinícola, caracterizam esta propriedade que, desde 1775, se mantém na família Cruz Sobral. Pioneira em inovação tecnológica no Ribatejo, a quinta situada a poucos quilómetros de Almeirim acaba de sofrer nova remodelação na sua adega de 1817, uma aposta pela qualidade que sempre marcou a sua produção.

Na margem esquerda do rio Tejo, as vinhas que hoje ocupam 140 hectares e possuem uma idade média de 30 anos beneficiam do terroir franco-arenoso, compondo-se sobretudo por típicas castas portuguesas: Fernão Pires, Castelão, Trincadeira e Touriga Nacional. Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Alicante Bouchet foram as castas estrangeiras recentemente introduzidas, completando a área de exploração vitivinícola.

Num sector tão competitivo e em constante expansão, só uma cuidada vinificação e um controlo permanente de qualidade, efectuados por uma jovem equipa especializada, permite alcançar o reconhecimento já obtido pelos vinhos Falcoaria, Capucho, Terra de Lobos, Quinta do Casal Branco e Espumante Monge.