100% sabor desafia os produtores de Almeirim

O projeto “100% sabor” feito a pensar nos produtores regionais, desafia os produtores alimentares de Almeirim a mostrar que alguns dos melhores sabores de Portugal se encontram na cidade.

Para os produtos de Almeirim como as caralhotas, melão, tomate, enchidos, etc, serem premiados terão de ser inscritos individualmente pelo seu produtor e cada produto competirá apenas com produtos semelhantes. Recebe o direito a utilizar o selo 100% Sabor o produto com melhor classificação nas provas cegas, desde que tenha no mínimo uma pontuação de 7 valores em 10 possíveis.

Cada produtor pode inscrever os seus produtos, nas suas respetivas categorias e submetê-los à avaliação por um painel de consumidores.

As candidaturas e/ou pedidos de informações podem ser feitos por email: geral@100porcentosabor.pt ou para o telefone 925 079 213.

Lançado em novembro de 2017, o selo 100% Sabor procura os melhores sabores escondidos por todas as regiões do país, visando principalmente os produtores locais que precisam de uma pequena alavanca para chegarem aos consumidores de todo o país.

O selo 100% Sabor pretende distinguir os melhores sabores em Portugal, Lúcia Dias, a criadora do projeto, alega que seria um orgulho ver produtores e marcas nacionais entre os vencedores.

É um projeto que visa premiar o Sabor e a Qualidade, para distinguir os melhores sabores em Portugal e dar o merecido valor ao que é nacional.

Pode obter informação adicional em www.100porcentosabor.pt