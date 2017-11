Trabalhadores da Limpeza do HDS em Luta

Os trabalhadores da empresa Foamy Sparkle, empresa prestadora de serviços de limpeza no Hospital Distrital de Santarém (HDS), cumprem hoje com uma greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Função Pública e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

A greve contou com uma adesão de 70% dos trabalhadores. Foi, ainda, realizada uma concentração junto ao Hospital de Santarém.

Esta ação de luta surge pelo facto da empresa para que prestam serviço não estar a cumprir com o dever de pagamento pontual da retribuição e entre outras irregularidades não proceder convenientemente à marcação de férias e cortar ilegalmente no vencimento quando trabalhadores exercem direitos tão básicos como os dias de ausência por falecimento de familiar.

A USS/CGTP-IN saúda os trabalhadores da Foamy Sparkle pela coragem demonstrada esta manhã e alerta a administração do HDS para o facto de não poder permitir que existam situações de salários em atraso em empresas ao seu serviço.

Pelo que O Jornal O Almeirinense apurou, a esta greve aderiram também aguns almeirinenses que trabalham no HDS.